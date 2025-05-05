موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة

كتب- أحمد الجندي:

يترقب العديد من طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم في محافظة الجيزة، موعد انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2024/2025.

وفي هذا السياق، اعتمد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، رسميًا جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بكافة أنواعها، سواء العامة أو المهنية أو لذوي الإعاقة من الطلاب (المكفوفين والصم).

وبحسب القرار، تبدأ الاختبارات يوم السبت الموافق 31 مايو 2025، وتُختتم يوم الأربعاء 4 يونيو 2025.

ومن جانبها، شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة التزام المديريات التعليمية في المحافظات كافة بتطبيق نظام "البوكليت" في امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية، بما يضمن تعزيز النزاهة والشفافية داخل اللجان.

وأوضحت الوزارة أن نظام البوكليت يُسهم في تقليص فرص الغش الإلكتروني أو التقليدي، كما يساعد في تحسين جودة عملية التصحيح بفضل تنظيم ورقة الأسئلة والإجابة في كراسة واحدة، الأمر الذي يُسهل مهام المعلمين ويقلل من الأخطاء.

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