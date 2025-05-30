ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم، التنبيهات الموجهة للمديريات التعليمية، بخصوص استعدادات الفصل الدراسي الثاني لامتحانات الشهادة الإعدادية والتي ستنطلق غداَ السبت الموافق 31 مايو وتنتهي يوم الأربعاء 4 يونيو.

ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025

وجاءت الضوابط على النحو التالي:

الحفاظ على سرية الامتحانات يُعد مسؤولية مشتركة تقع على عاتق كل من مدير الإدارة التعليمية ووكيلها.

توجيه فرق المتابعة في مختلف المراحل التعليمية لزيارة مقار اللجان قبل بدء الامتحانات، مع مراجعة كافة الضوابط والمعايير المطلوبة لتجهيز اللجان.

التأكيد على نظافة قاعات الامتحانات وتهيئتها بما يتماشى مع الفئة العمرية للطلبة، بما يضمن بيئة ملائمة لأداء الامتحانات.

منع حمل الهواتف المحمولة داخل اللجان، سواء من قبل الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو العاملين الإداريين.

الالتزام بتطبيق القرار الوزاري رقم 205 لسنة 2020 بشأن محاربة كافة أشكال الغش، والذي يشمل حظر دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية داخل لجان الامتحان.

التنسيق مع الجهات الأمنية لضمان تأمين أوراق الأسئلة ومقار اللجان بشكل شامل قبل وأثناء سير الامتحانات.

التواصل مع رؤساء الوحدات المحلية لإزالة أي عوائق أو إشغالات موجودة بمحيط المدارس واللجان والطرق المؤدية إليها، بما يسهل عملية دخول وخروج الطلاب.

إنشاء غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لضمان وجود خط تواصل مباشر ومستمر مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية، بهدف متابعة سير الامتحانات وحل أي مشكلات قد تطرأ.

تجهيز كل لجنة بغرفة إسعافات أولية تحتوي على طبيب أو ممرضة، لتقديم الرعاية الصحية العاجلة عند الضرورة.

ضرورة فرض الانضباط الكامل داخل اللجان، وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب من حيث النظافة والنظام داخل مقار الامتحانات.

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