غداً.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

كتب- أحمد الجندي:

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2024/2025 غداً السبت الموافق 31 مايو ، وسط استعدادات مكثفة من مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات.

تطبيق نظام البوكليت بأربعة نماذج موحدة

وتُجرى امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام وفق نظام البوكليت، الذي يعتمد على إعداد أربعة نماذج امتحانية متكافئة في عدد الأسئلة ومستويات الصعوبة، لكنها تختلف في ترتيب الأسئلة، وذلك بما يضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب ويحد من ظاهرة الغش.

كان مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف سبب عدم اعتماد نظام امتحانات البوكليت في الشهادة الإعدادية بعدد من المحافظات.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن بعض المديريات التعليمية لم تتمكن من تجهيز كافة المتطلبات اللازمة لتطبيق النظام الجديد، بما في ذلك جاهزية آلات طباعة البوكليت، وهو ما أدى إلى اتخاذ قرار بإلغاء تطبيقه في تلك المحافظات.

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