جروبات الغش تزعم تداول امتحان العلوم المتكاملة لأولى ثانوي

كتب- أحمد الجندي:

تداولت صفحات ومجموعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا قيل إنها تخص امتحان مادة العلوم المتكاملة الذي يؤديه طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الإثنين بمحافظة القاهرة، مما أثار حالة من الجدل والقلق بين أولياء الأمور، واستدعى تحركًا عاجلًا من الجهات التعليمية للتحقق من الواقعة وضمان انضباط سير الامتحانات.

وزعمت مجموعات الغش الإلكتروني على تطبيقات المراسلة، أنها قامت بنشر صور لأسئلة الامتحان بعد انطلاق اللجان مباشرة، في محاولة للتشويش على العملية الامتحانية، وهو ما دفع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى التأكيد على التعامل الحازم مع محاولات الغش واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي طالب يثبت تورطه في تصوير أو تداول أوراق الأسئلة أو الإجابات عبر المنصات الإلكترونية.

وشددت المديرية على أن فرق المتابعة داخل اللجان ترصد عن كثب أي مخالفة، وأن العقوبات ستكون صارمة بحق المخالفين لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

اقرأ أيضاً:

أولياء الأمور يطالبون بمراجعة دقيقة لامتحانات الثانوية العامة 2025

دكتورة جلدية: يجب علاج هذه الأعراض لعدم التأثير على تركيز طالب الثانوية

محظورات لجان امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

التعليم تحسم الجدل: مدراء "المبادرة الرئاسية" مستمرون في مناصبهم -(مستند)