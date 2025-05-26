خبيرة أسرية تقدم روشتة ذهبية لتقليل التوتر لدى طلاب الثانوية العامة

كتب- أحمد الجندي:

تزداد حدة القلق والتوتر بين الطلاب وأولياء الأمور، وهو ما دفع الخبيرة الأسرية ومؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر داليا الحزاوي إلى تقديم مجموعة من النصائح العملية لتجاوز هذه المرحلة بأقل قدر من الضغوط النفسية.

التوتر طبيعي لكن لا بد أن يكون تحت السيطرة

أوضحت "الحزاوي" أن شعور الطلاب وأولياء الأمور بالتوتر خلال فترة الامتحانات أمر طبيعي، لكنه يجب أن يظل ضمن الحدود المقبولة حتى لا ينعكس سلبًا على تركيز الطالب واستعداده النفسي والعقلي لأداء الاختبارات.

دور الأسرة في تخفيف التوتر

شددت الحزاوي على أهمية دور الأسرة في تهيئة بيئة مناسبة للمذاكرة، ودعم الأبناء نفسيًا ومعنويًا، مؤكدة أن التفاؤل والتحدث الإيجابي عن الامتحانات يمكن أن يعزز من ثقة الطالب بنفسه ويخفف من وطأة التوتر، كما نبهت إلى أهمية التغذية الصحية خلال هذه المرحلة، مع التركيز على الأطعمة التي تساعد في تحسين الحالة المزاجية مثل الشوكولاتة الداكنة والموز، مما يسهم في توازن الطالب النفسي والجسدي.

نصائح مباشرة للطلاب

وقدمت الحزاوي عددًا من الإرشادات الموجهة لطلاب الثانوية العامة، جاء في مقدمتها ضرورة وضع جدول مذاكرة واقعي والالتزام به، لتقليل الشعور بالضغط الناتج عن تراكم المهام وضيق الوقت.

وأضافت أن النوم الكافي عنصر أساسي في تقليل التوتر، لذا لا بد من تنظيم وقت النوم وعدم التضحية به لصالح المذاكرة. كما أوصت بممارسة بعض التمارين الرياضية الخفيفة التي تساعد على تنشيط الذهن وكسر الملل أثناء فترات الاستذكار الطويلة.

الاستعداد النفسي مفتاح النجاح

اختتمت الحزاوي حديثها بالتأكيد على أهمية التفكير الإيجابي والاستعداد النفسي الجيد، مشيرة إلى أن الطالب يجب أن ينظر إلى الامتحانات باعتبارها مرحلة طبيعية في مسيرته التعليمية، وليست مصدرًا للقلق أو الخوف.

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