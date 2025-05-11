خلال اجتماع اتحاد المعلمين العرب .."الزناتي" يُعلن عن تقديم دورات تدريبية للمعلمين العرب

كتب- أحمد الجندي:

أعلن خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماع الهيئة التشاورية لاتحاد المعلمين العرب،المقام بالعراق في الفترة من 11 إلى 14 مايو الجاري ، عن قيام نقابة المعلمين المصرية بتنظيم عدد من الدورات التدريبية التي تعمل على تحسين و تنمية مهارات المعلمين.

وأكد أن تلك التدريبات تقدمها نقابة المعلمين المصريين ليستفيد منها جميع المعلمين المنتسبين للدول أعضاء اتحاد المعلمين العرب.

وأكد رئيس اتحاد المعلمين العرب على أن نقابة المعلمين المصرية تؤمن بضرورة الارتقاء بنظم التعليم في الوطن العربي.

وأشار خلف الزناتي إلى أن هناك عدد من المشاكل التي تواجه المعلمين بالوطن العربي ولابد أن يتكاتف الجميع للعمل على حلها ،ويأتي على رأس تلك المشكلات نقص التمويل والاستثمار في التعليم خاصة في مناطق الصراع، و التفاوت في جودة التعليم ما بين الريف والحضر ، والفارق ما بين المستوى في التعليم العام والخاص ، و الفجوة الرقمية الكبيرة بين من يستطيع ومن لا يستطيع مواكبة التطور التكنولوجي ، بالإضافة إلى مشكلة التأهيل المهني للمعلمين وحاجتهم للتدريب المستمر وفاء باحتياجاتهم لتمكينهم من اتمام رسالتهم على الوجه الأكمل.

وأكد رئيس اتحاد المعلمين العرب أننا نحتاج لكل فكرة لوضع استراتيجية متكاملة بخطط موضوعية لعلاج تلك المشكلات ، مطالباً جميع النقابات المشاركين بالاتحاد بضرورة التكاتف من أجل تحسين مستويات الخدمة المقدمة للمعلمين العرب، والعمل على رفع مستوى البنية التحتية للمؤسسات التعليمية لضمان عطاء المعلم واستفادة المتعلم.

وفي ختام كلمته أعرب خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب عن شكره وامتنانه لنقابة المعلمين العراقيين على حسن التنظيم والاستقبال، مؤكداً أن انعقاد هذا الاجتماع في بغداد يحمل بُعداً رمزياً عميقاً فهي مدينة الحضارة والتاريخ ، و يؤكد على وحدة الصف التربوي العربي والاصرار على تطوير سياسات تعليمية تنهض بالأجيال القادمة.

ويشارك في اجتماع الهيئة التشاورية لاتحاد المعلمين العرب وفد من نقابة المعلمين المصريين يضم ياسر عرفات الأمين العام للنقابة، ومحمد عبد الله وكيل النقابة، وسيد علي الأمين المساعد للنقابة.

ومن المقرر أن يناقش اجتماع الهيئة التشاورية لاتحاد المعلمين العرب،المقام بالعراق خلال الفترة من 11 إلى 14 مايو الجاري ، أوراق عمل متخصصة حول تحسين جودة التعليم ودور المعلم في مواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية إضافة إلى التنسيق المشترك بين النقابات التعليمية العربية في المحافل الدولية، وأيضاً مناقشة التحديات الراهنة التي تواجه التعليم العربي وسبل النهوض بالعملية التربوية في ظل الظروف المتغيرة التي تشهدها المنطقة.







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