اليوم.. انطلاق امتحانات الطلاب المصريين بالخارج الترم الثاني 2025

كتب- أحمد الجندي:

انطلقت اليوم امتحانات الطلاب المصريين بالخارج الترم الثاني السبت الموافق 10 مايو عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الضوابط والإجراءات المتعلقة بأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2025 للطلاب المصريين المقيمين بالخارج.

تقييمات إلكترونية لطلاب رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي..

أوضحت الوزارة أنه بالنسبة للطلاب المسجلين في المستويين الأول والثاني من مرحلة رياض الأطفال، بالإضافة إلى الصفين الأول والثاني بالمرحلة الابتدائية، سيتم إتاحة ملفات تقييم الأداء الخاصة بهم عبر المنصة الإلكترونية لامتحانات أبنائنا في الخارج اليوم.

ويُطلب من الطلاب تحميل الملفات المخصصة لهم من خلال رابط المنصة الإلكتروني، تمهيدًا لاستكمال الأنشطة المطلوبة.

خطوات إعداد ملف التقييم وتسليمه إلكترونيًا..

يتعين على الطالب عقب تحميل ملف التقييمات، طباعته وملء البيانات الشخصية في المكان المحدد على الغلاف الخارجي، وتشمل البيانات:

(اسم الطالب – رقم الجلوس – اسم الدولة محل الإقامة)، ثم يقوم الطالب بـتنفيذ الأنشطة المطلوبة بخط يده، وبدون أي تدخل خارجي، لضمان صدق التقييم.



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