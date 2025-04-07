مصدر بالتعليم يكشف حقيقة ما تم تداوله بشأن نقل مدير إدارة بيلا إلى المستشفى

كتب- أحمد الجندي:

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما تم تداوله بشأن نقل حمودة يونس، مدير إدارة بيلا التعليمية، إلى العناية المركزة عقب إقالته من منصبه بعد زيارة وزير التعليم بمحافظة كفر الشيخ أمس الأحد.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن ما تم تداوله عن نقل مدير إدراة بيلا التعليمية، إلى المستشفى أمس غير صحيح، مؤكداً على أنه لم يتم نقله إلى المستشفى بسبب الزيارة أو الإقالة بل توجه إلى المستشفى اليوم بسبب تعب صحي.

وأشار المصدر إلى أن مدير إدارة بيلا التعليمية، خرج من المستشفى وحالته الصحية مستقرة تمامًا، داعيًا الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي لا أساس لها من الصحة.