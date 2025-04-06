اليوم.. بدء توزيع استبيانات البكالوريا على طلاب الصف الثالث الإعدادي

كتب- أحمد الجندي:

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهًا لجميع المديريات التعليمية في مختلف المحافظات بتوزيع استبيانات تتعلق بمقترح "البكالوريا المصرية" على طلاب الصف الثالث الإعدادي في المدارس الإعدادية.

ومن المقرر أن يبدأ توزيع الاستبيان على طلاب الصف الثالث الإعدادي اعتبارًا من اليوم الأحد، في جميع المدارس الإعدادية على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لجمع وتحليل النتائج.

وأوضحت الوزارة، أن الاستبيان مخصص لطلاب الصف الثالث الإعدادي، ويهدف إلى استطلاع آراء أولياء أمورهم بشأن النظام الجديد المقترح "البكالوريا المصرية"، بالإضافة إلى آرائهم حول نظام الثانوية العامة الحالي، وذلك في محاولة للاستفادة من وجهات النظر المختلفة.

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