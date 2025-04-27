ننشر النماذج الاسترشادية لمادة الكيمياء بالثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني النماذج الاسترشادية للثانوية العامة لطلاب الصف الثالث الثانوي لشهر أبريل، حيث تم نشر النماذج الخاصة بمادة الكيمياء عبر الموقع الرسمي للوزارة، وذلك ضمن خطة الوزارة لتعزيز فرص تدريب الطلاب على الامتحانات النهائية، ويمكن تحميل النماذج عبر الرابط التالي: هنا

بث حل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة على قناة مدرستنا ٣

أعلنت الوزارة أن حل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة سيكون متاحًا عبر قناة "مدرستنا ٣"، حيث يقوم نخبة من المعلمين المتميزين بشرح الحلول التفصيلية، مع تخصيص يوم كامل لكل مادة دراسية، ويتم بث الحلقات في تمام الساعة العاشرة مساءً، على أن تكون الإعادة في العاشرة صباح اليوم التالي عبر تردد نايل سات 12206 أفقي بمعدل ترميز 27500.

أهمية النماذج الاسترشادية للثانوية العامة في دعم الطلاب

توفر وزارة التربية والتعليم من خلال إتاحة النماذج الاسترشادية للثانوية العامة وحلها عبر قناة "مدرستنا ٣" فرصة ذهبية للطلاب لمراجعة المناهج الدراسية بشكل شامل، مع تعزيز مهاراتهم في التعامل مع أسئلة الامتحانات بطريقة عملية ومتكاملة، بفضل الشروحات الوافية التي يقدمها نخبة من الخبراء في المجال التعليمي.

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