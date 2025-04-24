التعليم تقرر تعديل مواعيد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل 2025 - (مستند)

كتب- أحمد الجندي:

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بتعديل مواعيد عقد امتحانات النقل لصفوف التعليم العام، استجابة لطلب الإدارة المركزية للتعليم الفني.

وبحسب التوجيهات الصادرة للمديريات التعليمية في مختلف المحافظات، تقرر أن تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام من يوم 21 مايو وحتى 27 مايو 2025.

كما حددت الوزارة الفترة من 22 مايو وحتى 27 مايو 2025 لعقد امتحانات النقل لصفوف المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية، وذلك لضمان سير الامتحانات بسلاسة دون تعارض بين المراحل المختلفة.

وأكدت الوزارة أنه سيتم إتاحة استخدام المدارس الثانوية والإعدادية والابتدائية بعد انتهاء الامتحانات في المواعيد المحددة، مع استثناء المدارس التي تستضيف لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، نظرًا لكونها شهادة عامة، والتي من المقرر أن تبدأ في 31 مايو 2025.

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