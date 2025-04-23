وزير التعليم يجري حواراً مع الطلاب خلال تفقده مدارس محافظة الشرقية

كتب- أحمد الجندي:

تفقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مدرسة "صلاح الدين الثانوية بنين" التابعة بإدارة مشتول السوق التعليمية والتى تضم عدد ٦٢٧ طالبًا، استكمالا لجولته التفقدية بمدارس محافظة الشرقية.

وحرص الوزير خلال تفقده احدى فصول الصف الأول الثانوي على إجراء حوار أبوي مع الطلاب حول طموحاتهم العلمية، ومدى استيعابهم للدروس داخل الفصل.

كما أطلع الوزير على كشاكيل الحصة والواجبات المدرسية، موجهًا الطلاب بالتركيز على مجال علوم الحاسب باعتبارها لغة العصر ومهن المستقبل.

وفى ختام جولته، أثنى الوزير على مستوى المنظومة التعليمية بالمحافظة وانضباطها، كما أثنى على مستوى الطلاب العلمي، مؤكدًا أن هذا يعكس الجهود المبذولة من قبل المعلمين والإدارة المدرسية في مختلف المدارس لتطوير العملية التعليمية.

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