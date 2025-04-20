وزير التعليم يعلن أولويات الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي 2025 - 2026

كتب- أحمد الجندي:

كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أبرز ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي المقبل 2025 – 2026، والتي تتضمن مجموعة من الأهداف الحيوية لتطوير المنظومة التعليمية.

جاء ذلك خلال لقائه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين.

أشار الوزير إلى أبرز أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي المُقبل 2025 – 2026 لقطاع التعليم، التي تتمثل في توفير فصول دراسية وتطوير المدارس القائمة، في ضوء أهمية التوسع في إتاحة خدمات التعليم خاصة بالمناطق المحرومة والمناطق الأكثر أولوية وخفض كثافات الفصول لضمان جودة التعليم وتطوير المدارس القائمة؛ إلى جانب التوسع في إتاحة مدارس التعليم المُتميز والتنافسي، بما يضمن تنافسية مُخرجات العملية التعليمية، وذلك بالتوازي مع تطوير منظومة التعليم الفني والتطبيقي من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تساعد في توفير العمالة التي تتواكب مهاراتها مع سوق العمل، فضلاً عن التحول الرقمي الداعم للعملية التعليمية.

اقرأ أيضاً:

هل تعقد امتحانات الثانوية العامة في الجامعات؟ مصدر ومستند يكشفان التفاصيل

نتيجة مسابقة معلم مساعد رياضيات.. تعرف على خطوات الاستعلام