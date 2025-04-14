وزير التعليم يشارك في اجتماع مجلس إدارة مركز اليونيسكو الإقليمي للجودة

كتب- أحمد الجندي:

شارك محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم في اجتماع مجلس إدارة مركز اليونيسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم.

وبحسب بيان، جاء ذلك في إطار مشاركته في فعاليات مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية (HCI)" بالعاصمة السعودية الرياض.

وشهد الوزير محمد عبد اللطيف خلال الاجتماع التوقيع على عدد من بروتوكلات التعاون مع عدد من المنظمات الدولية، بحضور وزير التربية الكويتي المهندس سيد جلال الطبطبائي.

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