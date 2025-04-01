ما المؤهلات المطلوبة للعمل بالمدارس المصرية الألمانية؟ .. تعرف عليها

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الشروط الأكاديمية والمؤهلات المطلوبة للراغبين في التقديم للعمل بالمدارس المصرية الألمانية، وذلك لضمان تقديم تجربة تعليمية متميزة تتماشى مع المعايير الدولية.

المؤهلات المطلوبة للمتقدمين..

حددت الوزارة، مجموعة من المتطلبات الأساسية التي يجب توفرها في المرشحين لشغل الوظائف التعليمية بهذه المدارس، والتي تشمل:

- الحصول على درجة جامعية في مجال التربية أو العلوم التربوية، أو في تخصصات ذات صلة بالعملية التعليمية.

- إجادة اللغة الألمانية بمستوى لا يقل عن A2 وفقًا للإطار الأوروبي المرجعي للغات.

- امتلاك معرفة جيدة باللغة والثقافة الألمانية وتعزيز استخدامها داخل البيئة التعليمية.

- التمتع بروح العمل الجماعي، والقدرة على تحمل المسؤولية، مع التحلي بالتعاطف والمرونة في بيئة العمل.

- امتلاك مهارات التفكير النقدي، والقدرة على تقبل واحترام التنوع الثقافي.

- القدرة على التواصل الفعّال مع أولياء الأمور، والعمل في بيئات تعليمية متعددة الثقافات.

- الاستعداد التام للمشاركة في برامج التطوير المهني والتدريب المستمر لتعزيز الأداء التعليمي.

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