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مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الأول الثانوي 2025 بالجيزة

11:05 م الإثنين 03 مارس 2025

وزارة التربية والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جدول امتحانات شهر مارس للفصل الدراسي الثاني 2025 للصف الأول الثانوي والتي ستبدأ يوم الأحد الموافق 9 مارس وتنتهي يوم الأحد الموافق 16 مارس 2025.

وأوضحت المديرية أن مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الأول الثانوي جاءت كالتالي:

- يوم الأحد 9 مارس: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

يوم الاثنين 10 مارس: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي.

- يوم الثلاثاء 11 مارس: امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الأربعاء 12 مارس: امتحان مادتي الفلسفة والمنطق واللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الخميس 13 مارس: امتحان مادتي العلوم المتكاملة والتربية الوطنية.

يوم الأحد 16 مارس: امتحان مادة التاريخ.

جدول امتحانات شهر مارس

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الفصل الدراسي الثاني 2025 امتحانات شهر مارس
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