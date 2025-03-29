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وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الفطر المبارك

03:08 م السبت 29 مارس 2025

محمد عبد اللطيف

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كتب- أحمد الجندي:

تقدم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكافة أبناء الشعب المصري، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب الوزير، نيابة عن جميع العاملين في وزارة التربية والتعليم، عن خالص تمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على مصر والمصريين بالخير واليمن والبركات، متمنيًا دوام التقدم والازدهار للوطن.

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محمد عبد اللطيف وزير التعليم الرئيس السيسي
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