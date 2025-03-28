غدا.. بدء إجازة عيد الفطر لطلاب المدارس 2025

كتب- أحمد الجندي:

تبدأ إجازة عيد الفطر 2025 للطلاب بجميع المدارس غدا السبت القادم الموافق 29 مارس 2025 .

وكان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد أصدر قرارا بمنح الطلاب في كافة المدارس على مستوى الجمهورية إجازة رسمية من يوم السبت الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٥ وحتى يوم الجمعة الموافق ٤ إبريل ٢٠٢٥، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقد نص القرار على أن تكون إجازة المدارس، بمناسبة عيد الفطر المبارك، ممتدة من يوم السبت إلى يوم الجمعة الأسبوع المقبل، على أن تستأنف الدراسة يوم السبت الموافق ٥ إبريل ٢٠٢٥.

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