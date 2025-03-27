"أمهات مصر": امتحانات الثانوية داخل الجامعات فكرة تستحق الدراسة

كتب- أحمد الجندي:

أكدت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، أن مقترح عقد امتحانات الثانوية العامة 2025 داخل الجامعات يعد فكرة تستحق الدراسة، خاصة إذا كان الهدف منها الحد من التكدس، وتوفير بيئة منظمة، والحد من الغش.

وأوضحت أن الجامعات تمتلك بنية تحتية جيدة، من قاعات واسعة ووسائل تهوية مناسبة، إلى جانب الإمكانيات التقنية التي قد تساهم في تقليل التوتر لدى الطلاب وتعزز الانضباط داخل لجان الامتحانات.

لكنها أشارت إلى وجود بعض التخوفات لدى أولياء الأمور، تتعلق بوسائل النقل والمسافات الطويلة التي قد يضطر الطلاب لقطعها يوميًا، بالإضافة إلى الضغوط النفسية الناتجة عن الانتقال إلى بيئة جديدة أثناء خوض امتحانات مصيرية. لذا، دعت وزارة التربية والتعليم إلى دراسة جميع الأبعاد، ووضع خطة واضحة لضمان سهولة وصول الطلاب إلى مقار الامتحانات، وتأمين اللجان، وتقديم الدعم اللازم لهم.

تفاعل أولياء الأمور

شهدت صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم على "فيسبوك" تفاعلًا واسعًا من الأمهات، حيث أيدت بعضهن الفكرة معتبرين أنها ستحد من الغش، بينما أعرب آخرون عن قلقهم بشأن صعوبة التنقل، خاصة في المحافظات التي لا تضم جامعات قريبة.

إحدى الأمهات علّقت قائلة: "القرار مناسب لمنع الغش، الثانوية العامة مسألة أمن قومي، أما من يعترض بسبب المسافات، فبعد شهور قليلة سيضطر الطالب للذهاب إلى الجامعة يوميًا".

بينما أشارت أخرى إلى ضرورة الدقة في وضع أسئلة الامتحانات، قائلة: "الأهم من مكان الامتحان هو أن تكون أسئلة الامتحان واضحة، خاصة الأسئلة المقالية، حتى لا يضيع مجهود الطلاب بسبب اختلاف تفسيرات الإجابات".

في المقابل، اعترضت أم أخرى على القرار بقولها: "هل من المنطقي أن يسافر أبناؤنا إلى محافظة أخرى بسبب عدم وجود جامعة في محافظتنا؟ هذا سيزيد من القلق والتوتر".

واقترحت إحدى الأمهات حلولًا قائلة: "الفكرة جيدة، لكن يجب تأخير موعد الامتحان إلى العاشرة صباحًا، مع توفير أتوبيسات تنقل الطلاب من القرى لضمان حسن التنظيم".

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