التعليم: امتحانات شهر أبريل 2025 لصفوف النقل في موعدها دون تأجيل

كتب- أحمد الجندي:

نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل امتحانات شهر أبريل 2025 لصفوف النقل، مؤكداً أن الامتحانات ستُعقد في موعدها المحدد دون أي تغيير.

وأكد مصدر مسؤول في تصريحات خاصة لمصراوي، أن امتحانات شهر أبريل ستجرى خلال الفترة من 22 أبريل وحتى 30 أبريل 2025، موضحًا أن لكل مديرية تعليمية حرية تحديد مواعيد الامتحانات ضمن هذه الفترة، حيث يمكنها إجراء الامتحانات في أي يوم يناسبها بين 22 و30 أبريل.

وشدد المصدر على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، داعيًا الطلاب وأولياء الأمور إلى متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة فقط.

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