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مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الثالث الابتدائي 2025

12:08 م الأحد 02 مارس 2025

امتحانات

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كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية عن جدول امتحانات شهر مارس للفصل الدراسي الثاني 2025 للصف الثالث الابتدائي والتي ستبدأ يوم الأحد الموافق 9 مارس وتنتهي يوم الخميس الموافق 13 مارس 2025.

وأوضحت المديرية أن مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الثالث الابتدائي جاءت كالتالي:

- يوم الأحد 9 مارس: امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الاثنين 10 مارس: امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الثلاثاء 11 مارس: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

- يوم الأربعاء 12 مارس: امتحان مادة متعدد التخصصات.

- يوم الخميس 13 مارس: امتحان مادة التربية الدينية.

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