الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس الرسمية الدولية "رياض أطفال"

كتب- أحمد الجندي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المستندات المطلوبة للتقديم في المدارس الرسمية الدولية "رياض أطفال" للعام الدراسي المقبل 2025/2026.

وأوضحت الوزارة، أن المستندات المطلوبة للتقديم في المدارس الرسمية الدولية هي:

- 12 صورة شخصية حديثة للطفل.

- شهادة ميلاد أصلية (كمبيوتر) مع نسختين مصورتين.

- نسخ من بطاقات الهوية الوطنية لكل من الأب والأم.

- صور من المؤهلات الدراسية للأب والأم.

- نموذج التقديم للعام 2025/2026 بعد استكمال جميع البيانات.

- يجب وضع جميع المستندات في ملف أزرق مقاس A4 مع كتابة اسم الطفل عليه.



الجدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت عن فتح باب التقديم للمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2025/2026، وذلك في المدارس الحكومية (الرسمية/ المصرية) الدولية “IPS - ELS”.



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علي أن التقديم سيبدأ غدًا السبت 1 مارس 2025، ويستمر حتى الاثنين 31 مارس 2025، وذلك عبر الرابط التالي http://www.ips-schools.com.

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