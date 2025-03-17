موانع المشاركة في امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت المديريات التعليمية عن الأعذار القانونية للإعفاء من المشاركة في امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025، وذلك في إطار الاستعدادات لتنظيم أعمال الامتحانات، مع التأكيد على سرعة تقديم المستندات المطلوبة للجنة الإدارة.

الأعذار القانونية المعتمدة

حددت المديريات الأعذار المقبولة للإعفاء، وتشمل:

- حالة صحية موثقة: تقرير حديث من القومسيون الطبي يثبت عدم القدرة على المشاركة.

- الأمهات لأطفال أقل من عامين: تقديم صورة من شهادة الميلاد.

- الأمهات لأطفال من ذوي الهمم: تقديم صورة من كارت الخدمات.

- المحالون إلى التقاعد حتى مايو 2025: تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.

- المحالون أو الممنوعون من أعمال الامتحانات: تقديم صورة من القرار الرسمي.

- المعلمون الذين لديهم أبناء في الصف الثالث الإعدادي: يعفون من أعمال التقدير فقط بعد تقديم صورة من رقم الجلوس.

إجراءات تقديم الأعذار

يتم توقيع جميع المعلمين على هذه التعليمات وإرسالها إلى لجنة الإدارة، مع تجميع الأعذار القانونية وتقديمها عبر مندوب المدرسة، حيث لن تُقبل الطلبات الفردية.

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