اليوم.. انتهاء امتحانات شهر مارس لصفوف النقل 2025

كتب- أحمد الجندي:

تختتم المدارس، اليوم الأحد، امتحانات شهر مارس لصفوف النقل، التي انطلقت في 9 مارس الجاري؛ حيث استهدفت تقييم الطلاب في مقررات شهر فبراير، بهدف قياس مستوى استيعابهم لما تمت دراسته خلال تلك الفترة.

ضوابط امتحانات شهر مارس لصفوف النقل 2025

وأوضحت المديريات والإدارات التعليمية، تعليمات عقد امتحان شهر مارس 2025 كما يلي:

- الالتزام بالقرار الوزاري رقم 136 لسنة 2024، حيث يتم إجراء الامتحان في أجزاء المنهج الذي تم تدريسه في شهر فبراير 2025.

- يتم وضع الامتحان بمعرفة موجه أول المادة مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية لجميع المدارس (الرسمي، الرسمي لغات، الخاص).

- يقوم موجه أول المادة بإعداد ثلاثة نماذج امتحانية، يتم تسليمها إلى الإدارة التعليمية، لتوزيعها على المدارس؛ بحيث تحتوي كل مدرسة على ثلاثة نماذج للمادة داخل الفصل الواحد.

- مسؤولية تصوير الامتحانات تقع على الإدارة التعليمية.

- يتم عقد الامتحان في الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل نصف فترة أو فترة كاملة حسب الوزن النسبي لكل مادة، ولا يتم إجراء الامتحان في الفترة الأولى.

- الصفان الأول والثاني الابتدائي يتم تقييمهم بواسطة معلم المادة داخل الحصة الدراسية، ويتم الاحتفاظ بجميع الأوراق الامتحانية وتجميعها في الكنترول المدرسي.

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