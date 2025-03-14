"التعليم" تشارك في الحدث العالمي "ساعة الأرض" وتدعو المدارس لترشيد استهلاك الطاقة

كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى المديريات التعليمية في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة البيئة تدعو فيه إلى مشاركة الطلاب في الحدث العالمي السنوي “ساعة الأرض”، وذلك من خلال إطفاء الإضاءة غير الضرورية يوم السبت 22 مارس 2025، من الساعة 8:30 حتى 9:30 مساءً.

وأكدت الوزارة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة التوعوية داخل المدارس لتعزيز مفهوم ترشيد استهلاك موارد الأرض الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، وتشمل هذه الأنشطة:

• تقديم إذاعة مدرسية في الطابور الصباحي تتناول أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية.

• عرض مادة علمية عبر الوسائل التعليمية عن أهمية ترشيد الاستهلاك.

• تنظيم ندوات ومحاضرات وورش عمل تثقيفية للطلاب حول دورهم، ودور أولياء الأمور والمعلمين، في تحقيق التنمية المستدامة.

• تنفيذ أنشطة فنية مثل تصميم كاريكاتير، مجلات حائطية، ملصقات إعلامية لتعزيز الوعي البيئي.

• متابعة إطفاء الإضاءة غير الضرورية في المدارس والإدارات والمديريات التعليمية خلال ساعة الأرض.

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