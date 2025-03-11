جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظام الجديد "علمي علوم"

كتب- أحمد الجندي:

اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظام الجديد الدور الأول 2025 "علمي علوم" والتي تبدأ يوم الأحد 15 يونيو وحتي يوم الخميس 10 يوليو.

وأوضحت الوزارة، أن جداول امتحانات الثانوية العامة للنظام الجديد " علمي علوم " هي:

يوم الأحد 15 يونيو: امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الثلاثاء 17 يونيو: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم الأحد 22 يونيو: امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الخميس 26 يونيو: امتحان مادة الفيزياء.

يوم الأحد 29 يونيو: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي.

يوم الخميس 3 يوليو: امتحان مادة الكيمياء.

يوم الخميس 10 يوليو: امتحان مادة الأحياء.

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