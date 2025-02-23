نقيب المعلمين يفتتح الدورة التدريبية 127 للمعلمين ببورسعيد

كتب- أحمد الجندي:

افتتح خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الدورة التدريبية رقم 127 المتخصصة في أساليب التفكير والدراسات المستقبلية، والتي تقام عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمعلمي بورسعيد وذلك بمقر النقابة الفرعية، في إطار البروتوكول المشترك بين النقابات المهنية والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.

وأكد "الزناتي" على أن هذه الدورة تأتي استكمالًا للبرامج التدريبية المتميزة التي تسعى إلى تطوير المهارات الاستراتيجية والفكرية للمعلمين، وتعزيز قدراتهم القيادية والإدارية، بما ينعكس إيجابياً على العملية التعليمية.

وفي ختام كلمته، وجه نقيب المعلمين الشكر إلى رمضان يحيى، المسؤول عن الدورات التدريبية بالنقابة العامة، ومدير عام النقابة العامة للمهن التعليمية، على جهوده في تنظيم وإدارة البرامج التدريبية التي تسهم في رفع كفاءة المعلمين.

يذكر أن هذه الدورة تهدف إلى تعزيز القدرات الفكرية والاستراتيجية للمعلمين، من خلال استخدام وسائل معرفية وتثقيفية متنوعة، تساعدهم في اكتساب أفكار ومفاهيم جديدة، وتوسيع مصادر المعرفة لإيجاد حلول فعالة للمشكلات التي تواجههم .

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