خبير تربوي يوجه نصائح لطلاب الثانوية لتجنب إهدار الوقت أثناء المذاكرة

كتب- أحمد الجندي:

وجه الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، مجموعة من النصائح لطلاب الثانوية العامة لمساعدتهم على تجنب إهدار الوقت خلال فترة الاستذكار، مؤكداً أهمية استغلال كل دقيقة بشكل فعال.

وأوضح "شوقي" في تصريحات صحفية له، أن هناك عدة عوامل قد تؤدي إلى ضياع الوقت دون فائدة، أبرزها الإفراط في استخدام الإنترنت والهاتف المحمول دون هدف، وإعادة مراجعة الدروس التي سبق استذكارها بشكل جيد على حساب الدروس التي لم تتم مراجعتها بعد محذراً من حضور دروس خصوصية في نفس المادة مع أكثر من معلم، مشيراً إلى ضرورة التركيز مع معلم واحد يحقق أكبر استفادة للطالب بغض النظر عن شهرته.

وأكد الخبير التربوي أن الذهاب إلى الدروس قبل موعدها بوقت طويل أو البقاء بعد انتهائها دون فائدة يعد إهداراً للوقت، مشدداً على ضرورة وضع خطط يومية وأسبوعية للمذاكرة لتجنب ضياع الأيام والأسابيع دون تحقيق تقدم، كما نبه إلى خطأ تأجيل المذاكرة حتى شهر رمضان، حيث تنخفض القدرة على التحصيل بسبب الجهد المبذول في الصيام والعبادات.

وأشار" شوقي" إلى أن السهر لساعات متأخرة رغم ضعف القدرة على الاستيعاب يؤثر سلباً على التحصيل الدراسي، مشدداً على أهمية تنظيم أوقات النوم والاستيقاظ والمذاكرة للحفاظ على التركيز.

كما أوصى بعدم الإفراط في فترات الراحة على حساب وقت المذاكرة، والابتعاد عن الصراعات والمشاحنات مع الزملاء سواء في الواقع أو عبر الإنترنت، لما لذلك من تأثير سلبي على التركيز والقدرات الذهنية.

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