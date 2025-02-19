وزير التعليم يبحث مع "جايكا" تعزيز التعاون في المدارس المصرية- اليابانية والتعليم الفني

كتب- أحمد الجندي:

عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا اليوم الأربعاء، مع وفد من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، برئاسة أكيهيكو تاناكا؛ خلال زيارته الرسمية إلى دولة اليابان لمناقشة سبل تعزيز الدعم الفني من الجانب الياباني في المشروعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاء ذلك، حسب بيان "التعليم"، بحضور السفير محمد أبو بكر سفير مصر باليابان، ونيفين حمودة مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية- اليابانية، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وأميرة عواد، منسق الوزارة لمنظمات الأمم المتحدة، والدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية للتعليم، وأعضاء السفارة المصرية لدى اليابان.

شكر وتقدير لدعم "جايكا" للمشروعات التعليمية المشتركة

وأعرب عبد اللطيف عن شكره وتقديره للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) على تعاونها ودعمها المشروعات التعليمية المشتركة، ودعم التوسع في مشروع المدارس المصرية- اليابانية، والتطلع نحو نشر الفكر التعليمي الياباني على مستوى جميع مدارس الجمهورية، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات جديدة؛ لا سيما في مجال التعليم للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، معربًا عن حرصه على تعزيز التعاون في هذا الاتجاه من خلال الخبرات اليابانية في هذا المجال، ليمتد هذا التعاون على مستوى القارة الإفريقية.

التوسع في المدارس المصرية-اليابانية ونقل الخبرات التعليمية

وتحدث الوزير عن أهمية تعزيز التعاون في مجال التعليم الفني من خلال نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بالتعاون مع الشركات اليابانية لتدريب الطلاب، بالإضافة إلى تعلم اللغة اليابانية، لإتاحة فرص عمل للخريجين بهذه الشركات.

وأكد الوزير أهمية هذه الشراكات في تعزيز قدرات الكوادر التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، مؤكدًا مواصلة العمل المشترك مع الجايكا؛ لتحقيق الأهداف التعليمية الطموحة.

رئيس "جايكا" يشيد بنجاح المدارس المصرية- اليابانية في مصر وإفريقيا

وأثنى أكيهيكو تاناكا على التعاون المثمر بین مصر والجايكا؛ وعلى رأسه المشروعات في مجال التعليم، والتي تحققت بفضل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإطلاق نظام تعليمي خاص من خلال المدارس المصرية- اليابانية، والتي حازت على مكانة خاصة فى مصر وإفريقيا.

التعاون في تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

وأعرب رئيس جايكا عن سعادته بنجاح المدارس المصرية- اليابانية، مؤكدًا حرصه على التوسع في هذا النموذج في دول أخرى، ورحب بالتعاون في مجال التعليم للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

مناقشة مشاركة مصر في مؤتمر التيكاد 9

وتطرق الاجتماع إلى الاستعدادات لمؤتمر التيكاد 9 الذي سيعقد في اليابان هذا العام، لعرض تجربة المدارس المصرية- اليابانية، وإمكانية التوسع بها في قارة إفريقيا.