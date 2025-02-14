التقييمات الأسبوعية للصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2025- روابط الاستعلام

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إتاحة التقييمات الأسبوعية لطلاب الصف الثاني الإعدادي عبر منصتها الإلكترونية الرسمية، وذلك لتمكين الطلاب من متابعة مستواهم التعليمي بانتظام، إلى جانب تنفيذ مهام صفية ومنزلية تعزز فهمهم للمواد الدراسية المختلفة.

آلية تنفيذ التقييمات الأسبوعية في المدارس

شددت الوزارة على مجموعة من الإجراءات لضمان التطبيق الفعّال لهذا النظام داخل المدارس، وتشمل:

• تخصيص كشكول لكل طالب لتسجيل الأداءات الصفية والواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية.

• تكليف المعلمين بإعداد التقييمات الأسبوعية وشرحها خلال الحصة الدراسية، مع إلزام الطلاب بأداء الواجبات المرتبطة بها.

• التأكيد على أن الهدف الأساسي من التقييمات هو تعزيز الفهم والاستيعاب، وليس مجرد تحصيل الدرجات.

روابط التقييمات الأسبوعية للصف الثاني الإعدادي – الترم الثاني 2025

وفرت وزارة التربية والتعليم روابط مباشرة للحصول على التقييمات الأسبوعية لجميع المواد الدراسية، وتشمل:

• رابط التقييم الأسبوعي الأول لمادة اللغة العربية هنا

• رابط التقييم الأسبوعي الأول لمادة اللغة الإنجليزية هنا

• رابط التقييم الأسبوعي الأول لمادة الرياضيات هنا

• رابط التقييم الأسبوعي الأول لمادة العلوم هنا

• رابط التقييم الأسبوعي الأول لمادة الدراسات الاجتماعية هنا

يمكن للطلاب الاطلاع على التقييمات من خلال الروابط الرسمية الصادرة عن الوزارة لضمان المتابعة المستمرة والتطوير المستمر لمهاراتهم التعليمية.