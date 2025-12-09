خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية في جميع المحافظات، للتأكيد على بدء استعدادات المدارس الثانوية لعقد امتحانات نصف العام إلكترونيًا للعام الدراسي 2025/2026، من خلال تنفيذ تدريب عملي للطلاب على نمط الامتحانات الرقمية.



وقالت الإدارة المركزية للتعليم العام، في خطابها الرسمي الموجّه للمديريات، إن الوزارة حريصة على تدريب طلاب الصفين الأول الثانوي (البكالوريا – عام) والثاني الثانوي العام على آلية أداء الامتحانات الإلكترونية، مع متابعة جاهزية المدارس وشبكات الإنترنت وأجهزة التابلت قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول.



وأكد الخطاب ضرورة قيام كل إدارة تعليمية بإعداد امتحان تجريبي للطلاب، بهدف إجراء مراجعة فنية شاملة للبنية التكنولوجية داخل المدارس الثانوية.



ووفقًا للتعليمات، تتولى كل إدارة تعليمية – من خلال موجه أول المادة وبالتنسيق مع إدارة التطوير التكنولوجي – وضع امتحان تجريبي لمادة واحدة، على أن يتم عقده يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، بحيث تُخصص الحصة الثانية لطلاب الصف الثاني الثانوي، والحصة الرابعة لطلاب الصف الأول الثانوي (بكالوريا – عام).