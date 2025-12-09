رسميًّا.. "التعليم": لن يتخرج أي طالب مصري دون دراسة البرمجة

قررت وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي، عدم تخرج أي طالب مصري؛ سواء من التعليم العام، أو التعليم الفني، دون دراسة البرمجة كمادة مدرجة في مرحلتَي الثانوية العامة والثانوية الفنية.

وكان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، قد جدد تأكيده في تصريح سابق بأن إتقان البرمجة أصبح ضرورة ملحة، قائلًا: "لن يتخرج طالب مصري دون دراسة وإتقان البرمجة"، باعتبارها مهارة محورية لسوق العمل وركيزة أساسية لوظائف المستقبل.

وبدأت الوزارة بالفعل في تطبيق مادة البرمجة هذا العام لطلاب الصف الأول الثانوي (بمساريه العام والبكالوريا)، كمادة مستحدثة لا تدخل في المجموع. ووفقًا للوزارة، فقد تمكن أكثر من 336 ألف طالب حتى الآن من إنهاء المحتوى التعليمي والتدريبي بالكامل، في خطوة تُعد الأولى من نوعها داخل منظومة التعليم المصري.

وأكد الوزير أن منصة "كيريبو" التعليمية، التي تتيح منهج البرمجة للطلاب، تعمل بكفاءة عالية وتمثل إحدى أهم أدوات الوزارة في بناء القدرات الرقمية للطلاب، مشددًا على استمرار خطط التوسع في مشروعات التحول الرقمي داخل المدارس؛ بهدف إعداد جيل قادر على المنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، مؤخرًا، تنفيذ اختبار تجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر المنصة اليابانية QUREO، في إطار خطة الوزارة لتعزيز مهارات الطلاب في مجالات التكنولوجيا ومهارات القرن الحادي والعشرين.

وأكدت الوزارة، في خطابها الموجه إلى مديري المديريات التعليمية بالمحافظات، أن الاختبار سيُعقد على مدار 24 ساعة في الأيام المحددة لكل محافظة، مع إتاحة أدائه باستخدام أجهزة التابلت المدرسي، أو أجهزة المدرسة، أو أي جهاز متصل بالإنترنت يمكنه الدخول إلى المنصة.

