قال الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم الأسبق، إن القضاء على الغش في امتحانات الثانوية العامة ليس صعبًا، موضحًا أن المسؤولين عن الامتحانات وضعوا نظام البوكليت الذي وصفه بـ"العبقري"، لكن نجاحه يعتمد على التنفيذ الصحيح والانضباط داخل اللجان.

وأضاف الشربيني في تصريحات خاصة لمصراوي أن فكرة البوكليت تقوم على أن يحصل كل طالب على 50 سؤالا مختلفا عن زميله، فإذا حاول الغش، تكون إجاباته مختلفة تمامًا عن زميله، وبالتالي لن تحقق عملية الغش أي نتيجة إلا إذا حدث اختلال في الانضباط داخل اللجنة أو تدخل من الأهالي.

وأشار وزير التربية والتعليم الأسبق إلى أن تدخل بعض الأهالي في اللجان كان سببًا رئيسيًا لمشكلات الغش، موضحًا أنه خلال فترة توليه الوزارة منع عقد الامتحانات في بعض اللجان بالمحافظات الجنوبية وبعض محافظات الدلتا، خصوصًا في المدارس القروية، حيث يكون الانضباط داخل اللجان وخارجها صعبًا للغاية.

وأكد الشربيني أن الغش الإلكتروني لا يمكن السيطرة عليه بنسبة 100% نظرًا لتطور التكنولوجيا بشكل مستمر، قائلاً: "للقضاء على الغش بشكل شبه كامل، يجب فرض الانضباط التام داخل اللجان وخارجها، وفحص اللجان من الليل، حتى نمنع أي محاولات لتدوين الإجابات على الحوائط أو المكاتب، أو استخدام الموبايلات والكاميرات".

وأضاف: "في 2015 جمعنا كل الجهات المعنية بالدولة، واستغرق الاجتماع حوالي ساعتين، وأوضح أحد المتخصصين من أكبر الشركات التكنولوجية أن التكنولوجيا تتطور باستمرار، لذلك السيطرة الكاملة صعبة".

وأشار الشربيني إلى أن الوزارة اكتشفت أكثر من 200 طريقة للغش الإلكتروني رصدتها في لجان 2016 و2017، مشدداً على أن الانضباط ومراقبة اللجان أمر أساسي لضمان نزاهة الامتحانات، حتى لا يُحبط الطلاب بسبب محاولات الغش التي يقوم بها البعض.

وأول أمس، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وخلال الاجتماع ذكر المتحدث الرسمي، أن الرئيس شدد على ضرورة التعامل بحزم مع حالات الغش، كما وجه بتشديد العقوبة على من يثبت تورطه بالغش في امتحانات الثانوية العامة.

اقرأ أيضاً:

بعد اعتداء طلاب على معلم.. نقابة المعلمين تشيد بحزم الداخلية في واقعة عين شمس

11 معلومة حول إنشاء أول مدينة تعليمية على طريق المحلة المنصورة

مواصفات امتحان اللغة العربية 2026 للصف السادس الابتدائي