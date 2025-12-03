أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء عقد المقابلات الشخصية للمرشحين للعمل كرؤساء ووكلاء للجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية للعام 2026، وذلك بعد موافقة وزير التربية والتعليم على إعلان الترشيحات واعتماد الأسماء المستوفية للشروط.

ووجهت الوزارة خطابًا رسميًا إلى مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات، شددت فيه على ضرورة إخطار المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط بالمواعيد المحددة للمقابلات، والتي جاءت على النحو التالي:

الأحد 7 ديسمبر 2025: التعليم الصناعي والقطاعات المركزية صناعي.

الإثنين 8 ديسمبر 2025: التعليم التجاري والقطاعات المركزية تجاري.

الثلاثاء 9 ديسمبر 2025: التعليم الزراعي والقطاعات المركزية الزراعي والفندقي

ومن المقرر عقد المقابلات بمقر لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية في مدرسة فن الخازن الابتدائية الكائنة بـ 1 شارع السكر والليمون الفجالة مصر القديمة، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وأكدت الوزارة على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة، مشيرة إلى أن الأمر هام للغاية في إطار الاستعداد المبكر لامتحانات الدبلومات الفنية للعام المقبل.

