التعليم تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة وتؤكد دعمها المتواصل لهم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، حرصها الدائم على وضع الطلاب من ذوي الإعاقة في صدارة أولوياتها، وبذل كل الجهود لضمان حصولهم على تعليم عالي الجودة دون أي تمييز.

وقال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة نفذت سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى دمج الطلاب من ذوي الإعاقة مع أقرانهم في مدارس التعليم العام، فضلاً عن رفع كفاءة المعلمين والأخصائيين للتعامل مع احتياجاتهم، وذلك من خلال تنفيذ حزم تدريبية متخصصة استفاد منها أكثر من 300 ألف معلم وأخصائي وقيادة مدرسية بجميع المحافظات.

وأضاف الوزير أن الوزارة أطلقت لأول مرة مناهج التربية الفكرية لمرحلة رياض الأطفال، بإعداد خبراء مصريين من الإدارة المركزية للتعليم العام وخبراء الإعاقة بالإدارة العامة للتربية الخاصة، وبالتعاون مع خمس جامعات مصرية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".

وعززت الوزارة التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتجهيز وتشغيل غرف مصادر لخدمة الطلاب من ذوي الإعاقة البسيطة، حيث بلغ العدد الإجمالي لهذه الغرف حتى الآن 925 غرفة، مع استمرار جهود الوزارة لتحسين الخدمات التعليمية المقدمة لهم والتوسع في فرص دمجهم واستيعابهم داخل المدارس.

وفي سياق متصل، تم رفع كفاءة مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، ليواكب المعايير العالمية في العلاج والتمكين، ويعد المركز من أكبر مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عربيًا وأفريقيًا، حيث يقدم خدمات شاملة للأطفال وأسرهم لتوفير بيئة تعليمية ورعاية متكاملة.

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على دمج الطلاب من ذوي الإعاقة عمليًا داخل المجتمع المدرسي من خلال تنفيذ أنشطة وفعاليات متنوعة رياضية وثقافية وفنية وتوعوية على مدار العام في مختلف المحافظات، بما يسهم في تطوير قدراتهم وتنمية مواهبهم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الحياة المدرسية والمجتمعية.