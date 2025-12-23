وزير التعليم: المنظومة لا تتغير بتغير الأشخاص



كتبت -داليا الظنيني:

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن منظومة التعليم في مصر لا تتغير بتغير الأشخاص، بل تسير وفق رؤية وطنية موحدة.

وقال الوزير، خلال حواره لبرنامج الصورة، المذاع على قناة النهار، رداً على تساؤل الإعلامية لميس الحديدي حول ما إذا كان كل وزير يمحو سياسات سلفه: إن الوزارة تعمل وفق "استراتيجية مصر 2030" التي يلتزم بها جميع الوزراء، مشيراً إلى أن الاختلاف قد يبرز فقط في آليات التنفيذ لمواجهة تحديات عاجلة مثل الكثافة الطلابية وعجز المعلمين، لكن الأهداف الاستراتيجية تظل ثابتة للجميع.

وثمّن عبد اللطيف جهود من سبقوه في المنصب، قائلاً: "كل من تولى المسؤولية، سواء الدكتور طارق شوقي أو الدكتور رضا حجازي، أدى دوره بشكل محترم، ونحن هنا لنستكمل السياسات التي أثبتت نجاحها ميدانياً، مع التدخل فقط في الملفات التي تتطلب معالجات جديدة".

وحول مدى دراسة القرارات قبل صدورها، أوضح الوزير أن منهجية العمل تعتمد على بناء القرار "من القاعدة إلى القمة"، حيث يتم الاستماع أولاً للمعلمين داخل الفصول ومديري المدارس والإدارات التعليمية.

وتابع قائلا: "لقد التقيت حتى الآن بنحو 20 ألف مدير مدرسة في لقاءات موسعة للاستماع لآرائهم، كما نمتلك مركزاً للبحوث التربوية يضم 120 خبيراً من أساتذة كليات التربية الذين يعكفون على إجراء الدراسات العلمية، وبدمج هذه الدراسات مع خبرات أهل الميدان يتم اتخاذ القرار النهائي".

وشدد الوزير على أن الواقع العملي أثبت دقة هذه المنهجية، مؤكداً أن كل قرار اتخذته الوزارة حتى اللحظة يحقق نتائج في الميدان تفوق التوقعات التي كانت موضوعة في الخطط المسبقة.

وأكمل: "نحن نتعامل مع مستقبل 25 مليون طالب، وهي قضية بالغة الحساسية، لذا فمن غير المقبول تماماً أن تكون قراراتنا غير مدروسة أو وليدة الصدفة، فكل خطوة مبنية على واقع ميداني ملموس".