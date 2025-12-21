التعليم تطلق مسابقة فنية للرسم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إطلاق مسابقة فنية للتعبير بالرسم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وطرح البدائل الإيجابية لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وذلك للعام الخامس على التوالي.

وبحسب مستند، أوضحت الوزارة أن كل مديرية تعليمية ستشارك بمدرستين، واحدة للمرحلة الإعدادية وأخرى للمرحلة الثانوية، بحيث يشارك 30 طالبًا وطالبة من كل مرحلة، ليصل إجمالي المشاركين من كل محافظة إلى 60 طالبًا وطالبة.

كما سيتم تقييم الأعمال الفنية المشاركة من قبل لجنة مختصة، وفق معايير محددة لضمان اختيار أفضل الأعمال التي تعكس الوعي بخطر الهجرة غير الشرعية وأهمية البدائل الإيجابية.

وأكدت الوزارة أن آخر موعد لتسليم اللوحات الفنية بالمدارس هو 1 مارس 2026، مع التأكيد على الالتزام بالمواعيد لتسهيل عملية التقييم والتنظيم.

وشملت الدعوة المديريات التعليمية في البحيرة، الدقهلية، الغربية، أسيوط، الفيوم، كفر الشيخ، الشرقية، المنوفية، القليوبية، الإسكندرية، المنيا، الأقصر، مع إرفاق قائمة أسماء المدارس المشاركة لكل محافظة.

و تهدف الوزارة من هذه المسابقة إلى تنمية مهارات الطلاب الفنية والتعبيرية، وفي الوقت نفسه تعزيز الوعي الاجتماعي بأخطار الهجرة غير الشرعية، من خلال توظيف الفن كأداة تعليمية وتوعوية فعالة.

اقرأ أيضاً:

5 درجات انخفاضًا بالحرارة.. الأرصاد تكشف طقس أول أيام الشتاء

قبة ضخمة وقاعة تتسع لألف نائب.. أبرز المعلومات عن مبني البرلمان بالعاصمة الإدارية