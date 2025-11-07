كيفية إعادة تقييم طلاب المدارس المتغيبين عن الامتحان بعذر

يتسائل عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب حول أحقية الطالب في إعادة التقييم أو الاختبار في حال تغيبه عن التقييمات بعذر مقبول.

وفي هذا السياق، أكدت المديريات التعليمية أن الطالب الذي يتغيب عن التقييم أو الامتحان بعذر قانوني معتمد من المدرسة، يحق له إعادة التقييم مرة أخرى دون أي ضرر دراسي، بشرط تقديم ما يثبت سبب الغياب.

يذكر أن، شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والمستشار الإعلامي للوزارة، نفي ما يتم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن مراجعة التقييمات من قبل ثلاثة معلمين.

وأكد "زلطة" في منشور له عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، أن هذه الأنباء غير صحيحة تمامًا، مشيرًا إلى أن الآليات المتبعة في التقييمات داخل المدارس لم يطرأ عليها أي تعديل أو تغيير.

