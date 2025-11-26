مديرة تعليم القاهرة تتفقد مدارس إدارة المعادي.. وتوجيهات بشأن الحضور

تفقدت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأربعاء، عددًا من مدارس إدارة المعادي التعليمية؛ بهدف متابعة سير العملية التعليمية ورفع جودة الخدمات التعليمية.

وكان في استقبالها حمدان الصادق، مدير عام الإدارة، إلى جانب مديري المدارس، وشملت الجولة زيارة كل من: مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات، ومدرسة المعادي التجريبية الرسمية لغات، ومتابعة العملية التعليمية والفصول الدراسية.

وتابعت مدير المديرية سير العملية التعليمية داخل الفصول، واطلعت على التقييمات الأسبوعية المقدمة للطلاب والطالبات؛ للاطمئنان على مستواهم التحصيلي وجودة الأداء، وراجعت نسب الحضور والكثافات الطلابية، مؤكدة أهمية الانضباط والالتزام بالشرح داخل المدرسة؛ لضمان تحقيق أفضل نواتج تعلم.

وزارت الدكتورة همت أبو كيلة قاعات رياض الأطفال، حيث شاركت الأطفال فرحتهم وأنشطتهم، وتفاعلت معهم؛ للاطمئنان على مستوى الرعاية وجودة الأنشطة المقدمة لتنمية مهاراتهم في هذه المرحلة المبكرة، ما أضفى أجواء من البهجة داخل القاعات.

وتفقدت مدير المديرية مباني المدارس؛ للتأكد من جاهزية البيئة التعليمية، وتوافر عناصر الأمان والانضباط داخل المدرسة، بما يهيئ مناخًا محفزًا للتعلم.

ووجهت بضرورة دراسة الحلول التنفيذية للفترات المسائية والممتدة داخل المدارس التي تعمل بنظام الفترتين؛ بهدف تخفيف الكثافات الطلابية وتحسين جودة العملية التعليمية.

