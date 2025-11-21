شهدت مدرسة دولية بالعبور، واقعة صادمة، بعد ورود بلاغات من أولياء أمور 6 طلاب وطالبات تفيد بتعرض أطفالهم للتحرش والاعتداء الجنسي داخل إحدى الغرف بالمدرسة.

مطالب أولياء الأمور بالتحقيق الفوري

وطالب أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم، بالتحقيق الفوري في الواقعة، فيما جاءت تعليقاتهم على صفحة المدرسة على "فيسبوك"، لتعكس حالة والخوف بين الأهالي:

قال محمد الشافعي: "يجب تطبيق أغلظ العقوبات"، وأضافت خيرية شعلان: "أنا عايشة حالة رعب من ساعة ما سمعت الحكاية.. العيب مش من المدارس فقط، العيب من الوزارة التي لا تحكم ولا تطبق نظامًا صارمًا على العاملين بهذه المدارس".

وقالت لمياء محمد: "لا حول ولا قوة إلا بالله… هو فيه إيه؟.

وعلقت إدارة المدرسة على الواقعة، مؤكدة تلقيها بلاغات من ولي أمر أحد الطلاب وولي أمر طالبة أخرى، تتهم ثلاثة من عمال المدرسة وأحد أفراد الأمن بالقيام بأفعال غير لائقة والتحرش بالطلاب.

وأوضحت الإدارة أنه فور تلقي البلاغات، انتقل فريق من مباحث قسم شرطة السلام ثان إلى مقر المدرسة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت الإدارة توفير كل وسائل الدعم لفريق البحث، بما في ذلك مراجعة وتفريغ كاميرات المراقبة ضمن نطاق الشكوى محل التحقيق، كما كلفت المدرسة المستشار القانوني بحضور التحقيقات ومتابعة كافة مجريات القضية لضمان الإحاطة بجميع التفاصيل، بما يعكس حرص المدرسة على مصلحة الطلاب وتحقيق العدالة وإنصاف الحق.

ولا تزال التحقيقات جارية مع العاملين داخل المدرسة، في ظل متابعة الجهات المختصة لكل البلاغات المقدمة.

وعلى صعيد أخر، أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الواقعة قيد التحقيق حالياً لدى النيابة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أنه سيتم التعامل مع الواقعة بحزم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان حماية الطلاب ومحاسبة كل من يثبت تورطه.