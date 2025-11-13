أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب المصريين المقيمين بالخارج، خلال العام الدراسي 2025/2026، إمكانية الالتحاق بأحد نظامين في المرحلة الثانوية، وهما نظام الثانوية العامة أو نظام البكالوريا المصرية، وفق ضوابط محددة لكل نظام على حدة.

نظام الثانوية العامة لطلاب الخارج

يتيح نظام الثانوي العام للطلاب التقدّم على نظام امتحانات أبناؤنا في الخارج لمدة عامين دراسيين، هما الصف الأول والثاني الثانوي، على أن يؤدي الطالب امتحان شهادة الثانوية العامة داخل جمهورية مصر العربية في نهاية الصف الثالث الثانوي، للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة في مرحلة واحدة.

ويسمح للطالب باختيار الشعبة التعليمية (علمي أو أدبي) من خلال الاستمارة الإلكترونية المخصصة لذلك، التي يتم ملؤها أثناء التقديم.

كما هذا النظام يمتلك فيه الطالب فرصة امتحان واحدة فقط في كل مادة، مع إمكانية دخول امتحان الدور الثاني بنسبة 50% من الدرجة الكلية للمادة.



أما نظام البكالوريا المصرية فهو نظام اختياري مجاني، متاح للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وتستمر الدراسة فيه ثلاث سنوات كاملة، ويُمنح الطالب بعد انتهائه من الدراسة شهادة تعادل شهادة الثانوية العامة المصرية.

لا يُسمح بالتحويل من أو إلى هذا النظام خلال سنوات الدراسة، وذلك وفقًا لقانون التعليم رقم 169 لسنة 2025.

يحتسب المجموع الكلي لشهادة البكالوريا بناءً على أداء الطالب في الصفين الثاني والثالث الثانوي، حيث يدرس أربع مواد في الصف الثاني ومادتين في الصف الثالث.

ويتقدّم الطالب في الصف الأول الثانوي على نظام امتحانات أبناؤنا في الخارج، ثم ينتقل لاستكمال الصفين الثاني والثالث داخل مصر بنظام البكالوريا، ويتيح هذا النظام للطلاب فرصًا امتحانية متعددة في كل مادة دراسية بكامل الدرجة، بخلاف الثانوية العامة التي تقتصر على فرصة واحدة أساسية.



أكدت وزارة التربية والتعليم أن الاختيار بين النظامين اختياري تمامًا، ولا يوجد أي إلزام على الطلاب أو أولياء الأمور، مشددة على أن لكل طالب الحق في تحديد النظام الأنسب له من خلال الاستمارة الإلكترونية المخصصة لذلك.

الفئات المسموح لها بالتقدم للصف الأول الثانوي

أوضحت الوزارة أن الفئات المسموح لها بالتقدم تشمل:

الطلاب الناجحين في شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي من مدارس جمهورية مصر العربية للعام 2025، أو من نظام أبناؤنا في الخارج أو مدارس المسار المصري.

الطلاب الحاصلين على شهادات دراسية من دول أخرى، تمت معادلتها بالصفوف المناظرة داخل مصر، أو الحاصلين على شهادات غير معادلة تم اعتمادها بعد تحديد مستوى رسمي.

الطلاب المحولين من التعليم الأزهري إلى التعليم العام بعد موافقة الأزهر وإرفاق نموذج التحويل المعتمد.

طلاب المدارس الدولية الخاصة داخل مصر التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة، بعد معادلة مستواهم العلمي وفق الاتفاقيات الموقعة بين وزارة التعليم والجهات المانحة، مع ضرورة إرفاق صورة من ترخيص المدرسة الدولية أو شهادة تحديد مستوى في حال عدم توفر الترخيص.

