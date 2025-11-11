وجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، بإرسال لجنة صباح الأربعاء إلى إحدى المدارس الخاصة بمنطقة التجمع الخامس؛ للتحقيق في الوقائع محل الشكوى المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ثبوتها.

ووفق بيان رسمي، وجه الوزير بالتعامل بمنتهى الحزم مع أي مخالفات قد تحدث بالمدارس الخاصة أو الدولية، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القوانين واللوائح المنظمة حفاظًا على انتظام العملية التعليمية بكافة المدارس على مستوى الجمهورية

وأثار منشور متداول على موقع "فيسبوك" بشأن احتجاز طالبة بمدرسة خاصة بالقاهرة داخل ما وصفه بـ"فصل الحبس" لساعات عدة بسبب عدم دفع القسط الدراسي، جدلاً واسعًا واستياءً كبيرًا، ما دفع إلى مطالبات بتدخل وزارة التربية والتعليم للتحقيق الفوري في الواقعة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم في تصريحات لمصراوي، أنه جارٍ التحقق من الواقعة، مشيرًا إلى أنه سيتم متابعة الموقف غدًا للتأكد من ملابساته واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت التجاوز.

لمزيد من التفاصيل:

تفاعل واسع مع احتجاز طالبة بـ"فصل الحبس" لعدم دفع المصروفات.. وتحرك من التعليم