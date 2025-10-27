رسوم إعادة القيد والغرامات لطلاب الثانوي العام والفني بسبب الغياب

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إعادة قيد طلاب المرحلة الثانوية العامة والفنية، سواء بالمدارس الرسمية أو الخاصة، ممن فُصلوا بسبب الغياب أو استنفاد مرات الرسوب.

نص القرار على أن قيمة رسم إعادة قيد الطلاب المفصولين بسبب الغياب في مدارس الثانوي العام والفني بمختلف أنواعه ونُظمه تبلغ 25 جنيهًا، تُسدد وفق الإجراءات المقررة من الوزارة، كما قررت الوزارة فرض رسم إعادة قيد بقيمة 35 جنيهًا للطلاب الذين تم فصلهم بعد استنفاد مرات الرسوب، سواء في التعليم الثانوي العام أو الفني بجميع تخصصاته وأنظمته الدراسية.

وشددت وزارة التربية والتعليم على تطبيق غرامة إنذار انقطاع قدرها 10 جنيهات في حالة تغيب الطالب أو انقطاعه عن المدرسة دون عذر مقبول لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة، وذلك في مدارس التعليم الأساسي الرسمية أو الخاصة، ويتم تكرار الغرامة تلقائيًا مع استمرار غياب التلميذ، بحيث تُفرض كل عشرة أيام من الانقطاع دون مبرر.

وأوضحت الوزارة أن جميع المبالغ التي يتم تحصيلها من الرسوم أو الغرامات تُوجَّه إلى صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، ويتم السداد من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، أو عبر مكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، باستخدام الرقم القومي للطالب، أو كود الطالب بالنسبة للطلاب غير المصريين.

