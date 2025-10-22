مدير تعليم الجيزة يستبعد مدير مدرسة ويكرم آخر في مفاجئة بالهرم

تفقد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، في جولة مفاجئة، إدارتي الهرم والعمرانية التعليميتين.

وتفقد وكيل الوزارة عددًا من المدارس التابعة للإدارتين، من بينها مدارس الصفا والمروة الابتدائية، الزهور الابتدائية، الصفا والمروة للتعليم الأساسي، والصفا والمروة التجريبية تحت الإنشاء، حيث اطمأن على انتظام اليوم الدراسي وسير العملية التعليمية داخل الفصول.

وخلال جولته، شدد "عطية" على أهمية التواصل المستمر مع أولياء الأمور لحث الطلاب على الالتزام بالحضور، مؤكدًا أن الانضباط المدرسي هو الأساس في تقدم العملية التعليمية، كما وجّه بضرورة الاهتمام بضعاف القراءة والكتابة، وتكثيف المتابعة اليومية لهم، إلى جانب تعزيز الإشراف اليومي داخل المدارس لضمان سلامة الطلاب وانضباط الأداء.

وفي إدارة العمرانية التعليمية، تفقد وكيل الوزارة مدارس العروبة والرؤية التجريبية المتميزة، حيث أشاد بمستوى الانضباط في بعض المدارس، ووجّه بمعالجة أوجه القصور في أخرى بشكل فوري.

وفي إطار من الشفافية والانضباط الإداري، قرر "عطية" استبعاد أحد مديري المدارس بعد رصد انخفاض نسبة الحضور بين الطلاب إلى 85% فقط، معتبرًا ذلك تقصيرًا إداريًا يستوجب المحاسبة، فيما كرّم مدير مدرسة أخرى بلغت نسبة الحضور فيها 95%، وأشاد بجهوده في تحسين البيئة المدرسية ومتابعة الطلاب الضعاف وتطوير المظهر العام للمدرسة.

كما قرر إحالة أحد مديري المدارس للشؤون القانونية لعدم استكمال أعمال الصيانة والدهانات رغم التنبيهات السابقة، مشددًا على أن المدرسة هي عنوان الوزارة، وجمالها ونظافتها جزء من انضباطها.

واختتم "عطية" جولته مؤكدًا أن الزيارات المفاجئة ستتواصل يوميًا تنفيذًا لتوجيهات الوزير والمحافظ، بهدف تحقيق الانضباط والشفافية ومكافأة المتميزين ومحاسبة المقصرين، لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء الجيزة.



