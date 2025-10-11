أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، شددت فيه على الالتزام التام بعدم نقل أو ندب المعلمين المتخصصين العاملين بمدارس التربية الخاصة، تنفيذًا لأحكام القرار الوزاري رقم 291 لسنة 2017، وخاصة المادة رقم (21) المنظمة للعمل داخل هذه المدارس.

وأكدت الوزارة في خطابها، أن نقل أو ندب المعلمين المتخصصين من مدارس التربية الخاصة يؤثر بشكل مباشر وسلبي على جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة، مشيرةً إلى أن استقرار الكوادر التعليمية المتخصصة يُعد عنصرًا أساسيًا في دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف الدمج والتمكين التربوي.

كما ناشدت الوزارة المديريات التعليمية بضرورة تعميم هذا التوجيه على جميع الإدارات والجهات المعنية، مع عدم إصدار أي قرارات نقل أو ندب تخص المعلمين المتخصصين في مدارس التربية الخاصة، حفاظًا على استقرار العملية التعليمية وضمان استمرارية تقديم الخدمات للطلاب في بيئة مناسبة.



