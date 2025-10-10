قبل انتخابات البرلمان.. توجيه عاجل من التعليم بشأن المدارس

كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطاباً رسميًا إلى جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، شددت فيه على ضرورة الالتزام بالحياد التام داخل المدارس خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب انتخابات مجلس النواب، مؤكدة أن المؤسسات التعليمية يجب أن تظل بعيدة عن أي أنشطة ذات طابع سياسي أو ديني.

وجاء في الخطاب الذي وُجه إلى مديري المديريات التعليمية، أن هذا التنبيه يأتي تنفيذًا لما ورد في الكتاب الدوري رقم (17) الصادر بتاريخ 14 أبريل 2025، والمتعلق بإجراءات الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026، والذي أكد في بنوده الأولى على أهمية الانضباط المدرسي وانتظام سير العملية التعليمية.

وأوضح الخطاب أن الوزارة تحظر تمامًا التطرق داخل المدارس إلى القضايا الخلافية ذات البعد السياسي أو الديني، حفاظًا على حيادية المدرسة كمؤسسة تربوية وتعليمية، وضمان عدم استخدامها كمنبر لتوجيه الآراء أو التأثير على الطلاب، بما يضمن استمرار بيئة تعليمية قائمة على القيم والانضباط والاحترام المتبادل.

كما شددت الوزارة على جميع الإدارات والمدارس التابعة للمديريات التعليمية في المحافظات بعدم المشاركة في أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية داخل المدارس أو في الفصول أو حتى على أسوار المدارس، مع التأكيد على أن من يخالف هذه التعليمات سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية الفورية.

واختتمت الوزارة خطابها بالتنبيه على المديريات التعليمية بضرورة تنفيذ التعليمات بكل دقة وتحت المسؤولية الشخصية لمديري المديريات.

