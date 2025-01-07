خبير تربوي: الغش مشكلة خطيرة تهدد مستقبل الطلاب والمجتمع

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، إن الغش مشكلة خطيرة وآثارها السلبية على الطالب وعلى المجتمع كبيرة جدا.

وأوضح "حجازي" أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل أولياء الأمور حريصين على منع أبنائهم من ممارسة الغش في أي مرحلة تعليمية، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تحرم الطالب من فرصة تطوير مهاراته وقدراته العقلية، وتجعله يعتمد على طرق ملتوية للحصول على النتائج، مما قد يحوله إلى شخصية فاسدة وإجرامية.

وأضاف أستاذ علم النفس التربوي، أن ضبط الطالب أثناء الغش يعرضه لعقوبات قد تؤثر على مستقبله الأكاديمي والمهني، كما أن الاعتماد على الغش يؤدي إلى فقدان الثقة بالنفس والاعتماد على الآخرين، مما يحول الطالب إلى شخصية كسولة وغير قادرة على تحقيق النجاح في حياته.

وأشار الدكتور عاصم حجازي إلى أن الطلاب الذين يعتمدون على الغش يواجهون إخفاقات كبيرة في المراحل الجامعية بسبب ضعف أساسهم التعليمي، كما أن هذا السلوك يمتد تأثيره إلى علاقاتهم بأسرهم وزملائهم، ويؤثر سلبًا على المجتمع من خلال تدهور الثقة في النظام التعليمي ووجود خريجين غير مؤهلين في سوق العمل.

واختتم "حجازي" حديثه بدعوة أولياء الأمور والمعلمين إلى التصدي لظاهرة الغش عبر تعزيز القيم الأخلاقية، وتشجيع الطلاب على السعي لتحقيق النجاح بطرق نزيهة ومستدامة.

اقرأ أيضاً:

"التعليم" ترفع بدل مراقبة امتحانات الشهادة الإعدادية من 25 لـ 130 جنيهًا

https://www.masrawy.com/news/education-schooleducation/details/2025/1/4/2702932

وزير التعليم: نجحنا فى ارتفاع نسب حضور الطلاب بالمدارس إلى أكثر من 85% هذا العام

https://www.masrawy.com/news/education-

schooleducation/details/2025/1/5/2703270

متحدث التعليم: التقييمات الشهرية أدت لتحسن مستوى الطلاب على القراءة والكتابة

https://www.masrawy.com/news/education-schooleducation/details/2025/1/5/2703790