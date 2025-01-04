وزير التعليم: التعامل بحسم مع أي تجاوز خلال امتحانات الشهادة الإعدادية

كتب- أحمد الجندي:

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أهمية الاستماع إلى آراء المسؤولين عن العملية التعليمية، وتنفيذ ما تتوصل إليه اللقاءات والنقاشات معهم، لوضع الحلول ومعالجة التحديات التي تواجه العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى محافظات الجمهورية؛ بحضور مديري المديريات والإدارات التعليمية، وذلك لاستعراض الإجراءات التنفيذية والاستعدادات المتعلقة بامتحانات نصف العام الدراسي الحالي 2024/2025 للشهادة الإعدادية والمقرر انعقادها بداية من يوم 18 يناير الجاري.

وقال "عبد اللطيف": نعمل سويا على اتخاذ القرارات والتي تتم بمشاركة وتضافر جميع جهود أطراف العملية التعليمية ولصالح الطلاب والمعلمين، ونتخذ قراراتنا بالمشاركة معكم.

وشدد الوزير، على عدة نقاط متعلقة بسير منظومة الامتحانات، أكد خلالها مسؤولية رؤساء اللجان عن ضمان سير امتحانات الشهادة الإعدادية بالشكل اللائق، وأن يكون هناك انضباطًا في اللجان الامتحانية.

وأوضح "عبد اللطيف"، أن عدم الانضباط في هذه اللجان تحت أي ظرف هو أمر غير مقبول على الإطلاق.

وأكد حرص الوزارة على ضمان الانضباط من أجل الحفاظ على مصلحة الطلاب وتحقيق تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى تعليم الطلاب بشكل منضبط، لأن الامتحانات تعتبر محكًا رئيسيًا وأساسيًا لتعليم أبنائنا الانضباط، مشيرًا إلى أن رئيس اللجنة هو قائد الانضباط داخل لجان الامتحان، ولا بد أن يعمل من خلال اللوائح والآليات التي وضعتها الوزارة.

وأشار " عبد اللطيف" إلى أن الوزارة تعمل خلال الفترة المقبلة على حل العجز في الاداريين وتوفير عمال الأمن والنظافة داخل المدارس.

وقد شهد اللقاء نقاشًا مطولًا، استمع خلاله الوزير لمختلف المعوقات التي تواجه رؤساء اللجان أثناء سير الامتحانات وطرح الحلول المناسبة لها.

كما تناول اللقاء مناقشة تعزيز سبل تأمين اللجان الامتحانية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمحافظين لضمان انضباط سير العملية الامتحانية.

ومن جانبهم، أشاد رؤساء اللجان باللقاءات الدورية المتواصلة التي يحرص الوزير على عقدها مع مختلف أطراف المنظومة التعليمية لطرح التحديات وسبل حلها بآليات واقعية.

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