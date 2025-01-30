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رسميًا.. نتيجة نصف العام لأولى وثانية ثانوي بالجيزة

12:11 ص الخميس 30 يناير 2025

مديرية التربية والتعليم في الجيزة

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كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، نتيجة نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للمديرية.

وأكد سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن النتائج متاحة الآن لجميع طلاب المدارس الحكومية والخاصة، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عنها باستخدام الرقم القومي فقط عبر الرابط التالي.. اضغط هنا.

وأشار " عطية" إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار التسهيل على الطلاب وأولياء الأمور، وتوفير وسيلة إلكترونية آمنة وسريعة للحصول على النتائج دون الحاجة إلى الذهاب للمدارس.

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مديرية التربية والتعليم الجيزة نتيجة نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي طلاب المدارس الحكومية والخاصة سعيد عطية
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