وزير التعليم: نظام الثانوية الحالي قاسٍ.. ومقترح البكالوريا هدفه التطوير

كتب- أحمد الجندي:

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نظام الثانوية العامة الحالي يشكل عبئًا كبيرًا على الطلاب وأولياء الأمور؛ حيث إن امتحان الثانوية العامة الحالي يحدد مصير الطالب طوال حياته.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، اليوم الأحد، مع مديري المدارس؛ لمناقشة مقترح شهادة البكالوريا المصرية.

وأوضح الوزير أن الهدف الأساسي من مقترح شهادة البكالوريا المصرية هو منح الطلاب فرصة أكبر لتحديد مستقبلهم التعليمي والمهني بطريقة أكثر مرونة.

وأضاف عبد اللطيف: "نحن منفتحون على جميع المقترحات التي تقدم لنا، ونعمل من خلال جلسات الحوار المجتمعي على جمع مختلف الآراء والأفكار للوصول إلى أفضل الحلول".

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن المعلمين هم العنصر الأساسي الذي سيقود تغيير شكل التعليم في مصر وتحقيق رؤية تطوير النظام التعليمي.

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