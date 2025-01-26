فيديوهات تعليمية لكل المواد الدراسية

إعلان

وزير التعليم: نظام الثانوية الحالي قاسٍ.. ومقترح البكالوريا هدفه التطوير

01:59 م الأحد 26 يناير 2025

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نظام الثانوية العامة الحالي يشكل عبئًا كبيرًا على الطلاب وأولياء الأمور؛ حيث إن امتحان الثانوية العامة الحالي يحدد مصير الطالب طوال حياته.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، اليوم الأحد، مع مديري المدارس؛ لمناقشة مقترح شهادة البكالوريا المصرية.

وأوضح الوزير أن الهدف الأساسي من مقترح شهادة البكالوريا المصرية هو منح الطلاب فرصة أكبر لتحديد مستقبلهم التعليمي والمهني بطريقة أكثر مرونة.

وأضاف عبد اللطيف: "نحن منفتحون على جميع المقترحات التي تقدم لنا، ونعمل من خلال جلسات الحوار المجتمعي على جمع مختلف الآراء والأفكار للوصول إلى أفضل الحلول".

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن المعلمين هم العنصر الأساسي الذي سيقود تغيير شكل التعليم في مصر وتحقيق رؤية تطوير النظام التعليمي.

اقرأ أيضاً:

"التعليم": تدريبات لمعلمي أول إعدادي على المناهج المطورة الأربعاء المقبل

خريطة توزيع مناهج المرحلة الابتدائية بالفصل الدراسي الثاني

فتح باب التقدم لمنصب رئيس البعثة التعليمية في جنوب السودان 2025

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم نظام الثانوية العامة نظام البكالوريا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان